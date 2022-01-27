Литва остаточно відмовила Шарію у політичному притулку

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив блогеру Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця. Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін, повідомляє Укрiнформ.

«Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами» , - сказав Фейгін.

За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.

«Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни» , - сказав юрист.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, не виключено, що в ході їх той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад «статус біженця». На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.