Mercedes-AMG тестує нову версію спорткара GT

Німецька компанія Mercedes-Benz має намір розширити модельну гаму у сегменті спортивних автомобілів. Після недавнього дебюту нового покоління кабріолету SL планується запропонувати покупцям купе GT, повідомляє Обозреватель.

Новинка буде багато в чому уніфікована з кабріолетом, але внаслідок жорсткішого закритого кузова зможе запропонувати покращені динамічні та швидкісні характеристики, а також кращу керованість.

Очікується, що купе, як і кабріолет, буде запропоновано у двох версіях – 55 4Matic+ та SL 63 4Matic+. Джерело: Carscoops

Прототип новинки помічено на тестових випробуваннях у Заполяр'ї. Судячи з ілюстрацій, конкурент Porsche 911 продовжує стилістику моделі AMG GT. Очікується, що купе, як і кабріолет, буде запропоновано у двох версіях – 55 4Matic+ та SL 63 4Matic+ із бензиновими 4-літровими V8 із двома турбінами. У першому випадку віддача становить 476 к.с. та 700 Нм, а в другому – 585 к.с. та 800 Нм. У парі з ними працюватиме 9-ступіневий "автомат" AMG Speedshift MCT 9G з "мокрим" зчепленням замість гідротрансформатора.

Новинка отримає власну світлотехніку, активний задній спойлер, виразніші колісні арки, а також "квартет" вихлопних труб. Джерело: Carscoops

Новинка отримає власну світлотехніку, активний задній спойлер, виразніші колісні арки, а також "квартет" вихлопних труб. Причому, залежно від версії, форма патрубків відрізнятиметься. У салоні очікується нове покоління інфо-розважальної системи MBUX з 11,9-дюймовим сенсорним дисплеєм у центрі консолі, як на моделі SL. Імовірно, дебют Mercedes-AMG GT відбудеться у 2023 році.