Долар пробив рівень 29 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку було пробито рівень 29 гривень. Котирування безготівкового долара зросли до 29,09 гривень на продажі.

Національний банк продовжує інтервенції на продаж валюти, використовуючи метод "вибору кращого курсу": замість виставити ордер на продаж за якоюсь конкретною ціною, закриває (задовольняє) заявки від покупців за найвищою ціною на поточний момент. На думку учасників торгів, цим Нацбанк підігрує спекулянтам, які грають на підвищення курсу.

Тільки за вчорашній день НБУ продав близько 260 млн доларів, але результату немає: зростання курсу триває.

На готівковому ринку долар теж на короткий час піднявся до 29,05 гривень, але потім оптовики почали знижувати цінники. До 11:20 у Києві долар продають по 28,98 гривень.