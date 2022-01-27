Зеленський прокоментував стрілянину в Дніпрі

Президент Володимир Зеленський очікує від правоохоронних органів інформування суспільства про всі обставини стрілянини в Дніпрі, унаслідок якої загинуло п'ятеро людей. Про це він написав﻿ у Telergam.

﻿"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних" , - написав глава держави.

Він наголосив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на четвер на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" (Дніпро) солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро поранені. Підозрюваного вже затримали.