Рейтинг світових брендів: найдорожчий Apple

Вартість бренду Apple виросла до рекордних $355,1 млрд. Технологічні бренди залишаються найдорожчими у світі, але половина із сукупної вартості припадає лише на три компанії, повідомляє Новое время.

Компанія Apple другий рік поспіль утримує звання найціннішого бренду у світі, проте цього року бренд виробника iPhone оцінили в рекордні $355,1 млрд. Зростання за рік склало 35%.

Про це йдеться в даних рейтингу Brand Finance Global 500 аналітичної агенції Brand Directory.

Зазначається, що Apple показала найвищу вартість бренду, коли-небудь зареєстровану в рейтингу Brand Finance Global 500. На думку аналітиків, 2021 був надто вдалим для Apple — компанія перша у світі пробила позначку в $3 млрд капіталізації.

У той же час, Apple змогла також покращити впізнаваність свого бренду за рахунок просування сервісів Apple Pay та Apple TV, а також випуску нових iPad та iMac, та міток AirTag.

Два інших техногіганта Amazon і Google зберегли свої місця в рейтингу, залишившись на 2-ій і 3-ій позиціях відповідно. Так, Amazon теж подолала позначку $300 млрд — за рік бренд компанії подорожчав на 38% - до $350,3 млрд.

У Google спостерігалося аналогічне зростання вартості бренду на 38% до $263,4 млрд. Це сталося, незважаючи на те, що на початку року пандемія зіткнулася з падінням доходів від реклами — свого основного джерела доходів.

Найшвидшим брендом у світі став TikTok. За останній рік китайський сервіс коротких відеороликів потроїв свою вартість, збільшивши її з $18,7 млрд 2021 року до $59,0 млрд 2022-го. У рейтингу 500 найцінніших брендів світу TikTok тепер посідає 18-у позицію.

Зазначається, що в 2021 році сервіс подолав позначку в один мільярд користувачів і став додатком, що найбільш завантажується в магазині Android Google Play і Apple App Store.

Як зазначають автори рейтингу, за час пандемії COVID-19 споживання медіа помітно збільшилося, а медіабренди входять до трійки найшвидших брендів у рейтингу.

Так, вартість бренду Snapchat зросла на 184% до $6,6 млрд, а південнокорейського інтернет-бренду Kakao на 161% – до $4,7 млрд.

Бренд Disney виріс на 11% до $57,0 млрд, Netflix — на 18% до $29,4 млрд), YouTube — на 38% до $23,9 млрд, а Spotify на 13% до $6,3 млрд.

Проте найдорожчими брендами все ще залишаються технологічними. Сукупна вартість брендів цього сегмента у рейтингу Brand Finance Global 500 склала $1,3 трлн.

Незважаючи на те, що в рейтингу представлено 50 технологічних брендів, Apple, Microsoft та Samsung разом становлять понад 50% загальної вартості бренду в галузі.