Американська газета Politico вийшла з українським прапором на обкладинці. Щоправда, це не дуже радісна новина для самої України, пише "Политика страны".

"Україна: найгірші побоювання Заходу" , - говорить заголовок на обкладинці.

«Оскільки напруженість навколо України досягає апогею, експерти попереджають про важкі жертви, тисячі біженців, роздроблену країну та нестабільність на континенті» , - написано на обкладинці.

Автори матеріалу, оцінюючи поточну кризу, малюють похмурі перспективи:

"Сценарії варіюються від встановлення "сухопутного мосту" в Крим до тотальної окупації всієї України. Багато хто вважає перший варіант недостатнім для Путіна для реалізації його мети контролювати політичне майбутнє України, а другий надто складним у довгостроковій перспективі" , - пише Poiitico.﻿

Аналітики зазначили, що цілком імовірно, що багато українців поїдуть до ЄС, щоби подати заяву про притулок.