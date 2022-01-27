Американська газета Politico вийшла з українським прапором на обкладинці
Американська газета Politico вийшла з українським прапором на обкладинці. Щоправда, це не дуже радісна новина для самої України, пише "Политика страны".
"Україна: найгірші побоювання Заходу", - говорить заголовок на обкладинці.
«Оскільки напруженість навколо України досягає апогею, експерти попереджають про важкі жертви, тисячі біженців, роздроблену країну та нестабільність на континенті», - написано на обкладинці.
Автори матеріалу, оцінюючи поточну кризу, малюють похмурі перспективи:
"Сценарії варіюються від встановлення "сухопутного мосту" в Крим до тотальної окупації всієї України. Багато хто вважає перший варіант недостатнім для Путіна для реалізації його мети контролювати політичне майбутнє України, а другий надто складним у довгостроковій перспективі", - пише Poiitico.
Аналітики зазначили, що цілком імовірно, що багато українців поїдуть до ЄС, щоби подати заяву про притулок.