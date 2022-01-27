Google присвятив дудл Архіпу Куїнджі: що про нього відомо

27 січня Гугл випустив дудл, присвячений пейзажисту Архипу Куїнджі. У цю дату відзначається 180 років з дня народження художника, повідомляє УНІАН.

Це не перший художник, якого вшанував Гугл. Раніше на дудлі компанії був зображений французький імпресіоніст Жорж Сера.

Архип Куїнджі - біографія художника

Архип народився в 1842 році в Маріуполі в родині греків. Рано втратив батьків. Жив дуже бідно і з раннього дитинства працював. У школі вчився погано, але дуже захоплювався живописом. У 1855 році за порадою знайомого приїхав до Феодосії, щоб вчитися в Айвазовського, але пейзажист відмовився вчити юнака.

З 1868 року Куїнджі почав відвідувати Академію мистецтв в Санкт-Петербурзі, де познайомився з такими видатними художниками, як і.Рєпін та І. Крамськой. Там він почав розробляти свій стиль. На його творчість багато в чому вплинули ідеї художнього об'єднання Товариства передвижників.

1870-ті роки вважаються розквітом творчості художника, коли він малював свої найкращі роботи. У 1878 його роботи були представлені на Всесвітній виставці в Парижі, де він отримав всесвітнє визнання. У 1880 Куїнджі представив свою найзнаменитішу роботу "Місячна ніч на Дніпрі". Картину хотіли купити багато колекціонерів, але художник продав її князю Костянтину. У цій картині вперше проявилися елементи філософського пейзажу.

У 1882 році художник з невідомої причини пішов у самітництво. Він замкнувся у своїй майстерні і нікому не показував роботи. Можливо, він просто втомився від всесвітньої уваги. На самоті він створив чимало повноцінних робіт і сотні ескізів. Лише в 1901 він показав кілька пейзажів і про нього знову заговорили. Потім до своєї смерті від пневмонії в 1910 році він знову пішов у самітництво.

Творчість Куїнджі

Куїнджі зображує реалістичні пейзажі, приділяючи велику увагу тіням, прозорості води і об'ємності хмар. Художник часто використовує романтичні і похмурі елементи. Куїнджі дуже надихала природа Криму. Багато його пейзажів зображують береги півострова, Кримські гори і морські заходи. Також художник надихався українськими пейзажами і часто малював Дніпро.

Картини Куїнджі

"Місячна ніч на Дніпрі", 1880 р. / картина Архипа Куїнджі

"Плями місячного світла в лісі. Зима", 1908 р../ картина Архипа Куїнджі

"Вечір на Україні", 1878 р. / картина Архипа Куїнджі

"Нічне", 1908 р./ картина Архипа Куїнджі

"Після дощу", 1879 р. / картина Архипа Куїнджі