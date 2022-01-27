Тепловики заявили, що їм не вистачає грошей на закупівлю газу

Підприємства, які надають послуги з теплопостачання в різних містах України, заявили, що їм не вистачає коштів на закупівлю газу у "Нафтогазу", повідомляє УНІАН.

В асоціації "Укртеплокомуненерго" зазначили, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" категорично відмовляється коригувати обсяги природного газу за фіксованою ціною для виробництва теплоенергії населенню та бюджетним установам. Натомість вона виставляє за перевищення лімітів газу рахунки за ринковою ціною всупереч досягнутим перед початком опалювального сезону домовленостям з урядом.

"Через це теплопостачальні підприємства таких міст як Вінниця, Жовті Води, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолинськ, Кам'янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів вже в січні не зможуть розрахуватися за спожитий природний газ для забезпечення теплопостачання своїх міст" , - заявили в асоціації.

Прес-служба зазначає, що за умовами договорів, запропонованих "Нафтогаз Трейдинг" теплопостачальникам, це означає зміну умов надання газу і можливе застосування з 1 лютого страхового механізму-постачальника "останньої надії", за яким газ може надаватися тільки 2 місяці, і не за фіксованою" соціальною " ціною 7,42 тис.грн за тис. куб. м, а за ринковою. У січні вона становить близько 40 тис. грн за тис. куб. м.

За інформацією Асоціації, одне з найбільших в Україні підприємств за обсягами виробництва теплової енергії КП "Харківські теплові мережі" спільно з КП "Лисичанськтепломережа" вже з 1 січня 2022 року виключені з Реєстру підприємств, постачання газу яким здійснює ДК "Нафтогаз Трейдинг" і переведені до реєстру постачальника "останньої надії".

Ситуація з газом:

У грудні Асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що жителі багатьох українських міст можуть залишитися без тепла через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Асоціація звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням зобов'язати "Нафтогаз Трейдинг" відкоригувати обсяги в угодах з теплопостачальниками за фіксованими цінами.