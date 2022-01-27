Tesla Model 3 стала найбільш продаваним електромобілем у Європі

Найбільш електромобілем, що продається в Європі, за підсумками минулого року став Tesla Model 3, який зумів обійти деяких конкурентів і піднялася на 17-е місце загального рейтингу популярності, повідомляє 3Dnews.

При цьому частка ринку електромобілів 2021 року в регіоні зросла до 19%, незважаючи на вплив коронавірусу та глобальну нестачу напівпровідникової продукції.

Згідно з наявними даними, Model 3 витіснила з першого місця за кількістю продажів електромобіль Zoe від Renault, а також обійшла деякі традиційно популярні в Європі моделі, у тому числі Volkswagen Tiguan та Peugeot 3008. У загальному рейтингу популярності легкових автомобілів Tesla Model 3 піднялася з 40 го місце у 2020 році до 17-го місця у 2021 році.

Стрімке зростання продажів електромобілів Tesla відбулося на тлі падіння колишніх фаворитів, серед яких найбільше помітно знизилася популярність Volkswagen Golf. Запущений у 2020 році електричний Volkswagen ID.3 не зміг повторити успіх Tesla і зайняв лише 53 місце у рейтингу популярності. Загальний обсяг ринку у звітному періоді скоротився до 11,8 млн автомобілів, що є найнижчим показником з 1985 року.

Джерело зображення: Jato Dynamics

«Криза за кризою негативно впливає на рівень попиту на автомобільному ринку. Постійна невизначеність у зв'язку з пандемією COVID-19 разом із тривалим браком напівпровідників створили ідеальний шторм», - вважає аналітик компанії Jato Dynamics Феліпе Муньос (Felipe Munoz) .

У Jato відзначили, що великі автовиробники, такі як Volkswagen та Stellantis, витрачають мільярди доларів на розробку та випуск гібридних та електричних авто, а споживачі добре реагують на щедрі субсидії, які надаються владою різних країн для прискорення переходу на екологічно чистий транспорт. Фахівці Jato вважають, що у 2022 році електромобілі в Європі обженуть за рівнем продажів авто з ДВЗ.

Також відзначається поява на ринку нових претендентів та посилення старих гравців. Наприклад, південнокорейська Hyundai разом із дочірньою компанією Kia збільшила свою частку в регіоні на два відсоткові пункти, до 8,6 % у 2021 році. Досягти цього вдалося завдяки лінійці позашляховиків та авто на електричній тязі.