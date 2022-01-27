Mazda почала виробництво кросовера CX-50

Японська компанія Mazda провела урочисту церемонію запуску виробництва нового кросовера CX-50. Автомобіль зійшов з конвеєра найновішого підприємства Mazda Toyota Manufacturing у Хантсвіллі в штаті Алабама, повідомляє Обозреватель.

За кермом першого екземпляра зі складального конвеєра виїхав керівник американського підрозділу Mazda Джефф Гайтон, який зазначив, що "виробництво CX-50 наголошує на важливості північноамериканського ринку для компанії Mazda та бажання інвестувати в економіку США". Річ у тому, що раніше компанія виробляла автомобілі на заводі компанії Ford у Флет Рок, але у 2012-му випуск Mazda 6 було припинено і компанія повернулася до практики імпорту своєї продукції на ринок США.

Mazda позиціює нову модель CX-50 як "надійний та потужний кросовер", розроблений спеціально для ринку Північної Америки. Джерело: Mazda

Mazda позиціює нову модель CX-50 як "надійний та потужний кросовер", розроблений спеціально для ринку Північної Америки. Підприємство здатне випускати до 300 тисяч автомобілів на рік. 50% припадатиме на Mazda CX-50, а друга половина – на новий кросовер Toyota Corolla Cross.

За своїми розмірами CX-50 більша за СХ-5 і адресована любителям активного відпочинку. Джерело: Mazda

За своїми розмірами CX-50 більша за СХ-5 і адресована любителям активного відпочинку. Для цього автомобіль у стандартній комплектації оснащується повнопривідною трансмісією i-Activ All-Wheel Drive (AWD) та новою системою управління їздовими режимами Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive).

Спочатку CX-50 буде доступний із бензиновими 2,5-літровими моторами Skyactiv-G. В атмосферній версії він розвиває 190 к.с., а в турбованій – 230 к.с. Обидва двигуни будуть працювати в парі з 6-ступіневим "автоматом". Пізніше у гамі CX-50 з'являться гібридні модифікації.

Спочатку CX-50 буде доступний із бензиновими 2,5-літровими моторами Skyactiv-G. Джерело: Mazda

Поява новинки у дилерів очікується навесні цього року.