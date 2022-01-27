Чому мерзнуть ноги в теплі: причини та як виправити

Багато людей стикаються із ситуацією, коли мерзнуть ноги навіть під ковдрою. Іноді таке явище має тимчасовий характер, але якщо це відбувається постійно, слід задуматися про стан свого здоров'я, повідомляє Rsute.ru.

Чому ноги мерзнуть у теплі: причини

звичка постійно носити теплий одяг, навіть якщо надворі тепло;

внаслідок обмороження;

з появою відхилень у роботі нервової системи;

після тривалого сидіння зі стиснутими ногами;

при голодуванні чи під час дієти.

Щоб позбавитися таких неприємних відчуттів, необхідно ще змалку загартовувати свій організм. Вдома можна ходити в тонких шкарпетках, а взимку носити капці. Іноді треба ходити босоніж, але тільки по траві, піску чи землі. У домашніх умовах теж можна ходити босоніж.

З віком у людей погіршується кровообіг, через що ноги починають мерзнути навіть під ковдрою та в шкарпетках. Цей стан не можна ігнорувати, варто відвідати лікаря, який поставить діагноз.

Причин може бути багато.

Цукровий діабет

При цьому недузі у судинах з'являються тромби, які порушують кровообіг. Все це може призвести до появи діабетичної стопи.

Анемія

Анемія призводить до порушення чутливості у кінцівках. При зниженому показнику гемоглобіну в організмі відбувається порушення теплообміну.

Венозний застій

За такої недуги відбувається зміна форми судин у венах. Все це призводить не тільки до того, що ноги починають мерзнути, вони ще й набрякають.

Вегето-судинна дистонія

Судини перестають нормально реагувати на подразники, через що виникає мимовільне їхнє звуження та розширення. Зрештою, у тканинах порушується теплообмін.

Порушення роботи нервової системи

Часті стреси та неврози призводять до порушення теплообміну, внаслідок чого кінцівки починають мерзнути навіть під ковдрою.

Коли потрібна допомога лікаря

У багатьох випадках зігріти ноги можна, надівши шкарпетки. Але якщо вони постійно мерзнуть і їх неможливо зігріти, варто звернутися до свого лікаря. Це необхідно зробити в тому випадку, якщо разом із цим спостерігаються інші симптоми:

різка втрата ваги;

постійна втома;

підвищення температури;

поява болю у суглобах;

виразки на ногах;

висипання на шкірі.

При появі будь-якого із зазначених симптомів необхідно відразу ж проконсультуватися з лікарем.

Якщо причина холодних ніг не пов'язана з якоюсь недугою, тоді варто скористатися наступними порадами, щоб зігрітися:

одягнути тапочки або шкарпетки з гарною теплоізоляцією;

зробити кілька вправ (будь-яка активність допоможе прискорити кровообіг і збільшить приплив крові до кінцівок);

опустити ноги у теплу воду.

Людям, які мають шкідливі звички, слід їх позбутися. Особливо це стосується тих, хто курить, оскільки нікотин негативно впливає на судинну стінку.