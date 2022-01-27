Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину

Візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини відбудеться, коли дозволить епідеміологічна обстановка та графіки президентів двох країн. Про це заявив журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ця тема неодноразово порушувалася в ході останніх кількох контактів президентів Путіна та Ердогана. У нас склалася пауза у проведенні засідань міжправкомісії та вищого органу наших двосторонніх відносин, який очолюється двома президентами", – сказав Пєсков.

Він також додав, що Ердоган "буде радий вжити всіх цих заходів у Туреччині" .