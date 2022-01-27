Стрілок із Дніпра здався добровільно

Нацгвардієць, який вчинив стрілянину на заводі "Южмаш" у Дніпрі, здався добровільно. Про це повідомив﻿ заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов.

За його словами, стрілок перебував у селі неподалік Дніпра. Там він попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

У Нацполіції зазначили, що військово службовець був озброєним.

фото Національної поліції

Наразі мотиви скоєння злочину невідомі і встановлюватимуться слідством.

Нагадаємо, у ніч на четвер на території заводу "Южмаш" солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті стрілянини п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро поранені.

Стрілком виявився 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, на службі був три місяці.

ДБР розпочало кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).