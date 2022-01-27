Група південнокорейських дизайнерів зі студій BKID і Moon&Jeon розробила концепцію металевих легень з ефективністю в рази вище, ніж у легенів ссавців, повідомляє УНІАН.

Пристрій, розроблений дизайнерами, отримав назву Super Lung. Він використовує водорості для створення одностороннього потоку повітря через дихальний орган.

Цей потік повітря розділяє органи вдиху і видиху, завдяки чому вуглекислий газ заміщається киснем набагато ефективніше.

Автори концепції заявляють про підвищення ефективності на 300% в порівнянні зі справжніми легкими ссавців. Водночас такий принцип роботи знижує ризик зараження вірусами.

Корейські дизайнери створили металеві легені / фото bkid.co

На розробку концепції художників надихнула думка про те, що форма дихальної системи ссавців, що вимагає вдиху і видиху, робить нас більш вразливими для поширення захворювань, особливо - під час пандемії.

Корейські дизайнери створили металеві легені / фото bkid.co

Роботу показали на виставці Moon&Jeon, присвяченій роману Вільяма Морріса "Вести нізвідки". Метою виставки було поставити питання про майбутнє людства, використовуючи мистецтво як засіб.