Жандарми Франції пересядуть гібридні Peugeot 3008 Hybrid 225

Жандарми та поліція Франції поповнять свій парк новими автомобілями Peugeot. Раніше вони вже отримали партію кросоверів 5008, а цього року до них додадуться інноваційні та економічні 3008 Hybrid 225, повідомляє Обозреватель.

Міністерство внутрішніх справ Франції отримало першу партію з 395 гібридних 3008 Hybrid 225, призначених для Національної жандармерії.

Гібридний кросовер 3008 Hybrid 225 відповідає усім вимогам з точки зору витривалості, ходових якостей, надійності та ліквідності. Джерело: Peugeot

Гібридний кросовер 3008 Hybrid 225 відповідає усім вимогам з точки зору витривалості, ходових якостей, надійності та ліквідності. Це повною мірою відповідає раніше оприлюдненим планам МВС Франції щодо переходу до використання електрифікованих та повністю електричних моделей на службі поліції.

Сумарна віддача гібридної системи – 225 к.с. та 360 Нм. Автомобіль має тяговий акумулятор місткістю 13,2 кВтг, який дозволяє подолати виключно на електротязі до 56 км. Витрата палива у змішаному циклі WLTP становить лише 1,4 л на 100 км.

Сумарна віддача гібридної системи – 225 к.с. та 360 Нм. Джерело: Peugeot

Всі автомобілі для жандармерії матимуть комплектацію Allure, забарвлені у спеціальний синій відтінок Celestial blue, а також прикрашені символікою Gendarmerie Nationale. Крім того, всі кросовери для жандармерії отримають комплект необхідного спеціального обладнання, засобів зв'язку та сигнальних пристроїв. Підготовка та модернізація проводиться фахівцями компанії EGP.