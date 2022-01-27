У "ЛНР" заявили про присутність на Донбасі найманців зі США
Начальник управління Народної міліції "ЛНР" Ян Лещенко заявив, що на Донбасі присутні найманці з американської приватної військової компанії Academi, раніше відомої як Blackwater, повідомляє "РИА Новости".
"У зоні операції об'єднаних сил інструкторам перебувати заборонено, проте ми неодноразово фіксували їхнє перебування в зоні конфлікту. Є достовірні відомості про присутність у зоні ООС найманців з Academi, раніше відомої як Blackwater", - сказав Лещенко.
За його словами, те, що західні інструктори готують підрозділи ЗСУ, стало відомо ще у 2014 році.
"Тренування проходять на полігонах у Львівській області на Яворівському полігоні, у 235-му міжвидовому центрі підготовки підрозділів у Миколаївській області, на 241-му загальновійськовому полігоні у Херсонській області та на аеродромах "Шкільний" в Одесі, "Кульбакине" у Миколаївській та "Озерне" "у Житомирській областях", - пояснив Лещенко.