У "ЛНР" заявили про присутність на Донбасі найманців зі США

Начальник управління Народної міліції "ЛНР" Ян Лещенко заявив, що на Донбасі присутні найманці з американської приватної військової компанії Academi, раніше відомої як Blackwater, повідомляє "РИА Новости".

"У зоні операції об'єднаних сил інструкторам перебувати заборонено, проте ми неодноразово фіксували їхнє перебування в зоні конфлікту. Є достовірні відомості про присутність у зоні ООС найманців з Academi, раніше відомої як Blackwater" , - сказав Лещенко.

За його словами, те, що західні інструктори готують підрозділи ЗСУ, стало відомо ще у 2014 році.