Оприлюднено лютневий тариф на газ для населення

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ для населення України на лютий 2022 року, повідомляє УНІАН.

Згідно з інформацією на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами, залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Відзначається, що, в порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну - з 8,10 до 7,70 грн за куб.решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "Еру людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) встановила ціну 7,79 грн за кубометр.

Далі йдуть компанії: Neogas з ціною 7,80 грн за куб.м, "Трейд КП Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" - 7,89 грн за куб. м, "Паливенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. об.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінила свій річний тариф, запропонувавши 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну оприлюднили "Газпостачсервіс " і "Тернопільоблгаззбут".

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.