Оприлюднено лютневий тариф на газ для населення

Оприлюднено лютневий тариф на газ для населення

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ для населення України на лютий 2022 року, повідомляє УНІАН.

Згідно з інформацією на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами, залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Відзначається, що, в порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну - з 8,10 до 7,70 грн за куб.решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "Еру людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) встановила ціну 7,79 грн за кубометр.

Далі йдуть компанії: Neogas з ціною 7,80 грн за куб.м, "Трейд КП Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" - 7,89 грн за куб. м, "Паливенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. об.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінила свій річний тариф, запропонувавши 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну оприлюднили "Газпостачсервіс " і "Тернопільоблгаззбут".

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

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