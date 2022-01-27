Українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці
Надання медичної допомоги для українців в поліклініці - це безкоштовно, за умови декларації з лікарем. Але є послуги, за які доведеться заплатити, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
У лікарнях з договором з НСЗУ медична допомога безкоштовна для пацієнтів в рамках програми медичних гарантій. Однак лікарні можуть офіційно надавати платні послуги, що не входять до Програми медгарантій. Список цих послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів.
Які послуги платні
- Пацієнт вирішив пройти обстеження, здати аналізи або отримати консультацію у вузького фахівця без направлення лікаря за власним бажанням.
- Якщо приватна лікарня не надає медичні послуги, яких потребує пацієнт, за договором з НСЗУ.
- Покращений сервіс, такий як окрема палата або покращене харчування.
- Профілактичний огляд дорослих пацієнтів.
- Косметологія, масаж, зубне протезування
Вартість платних послуг у комунальній лікарні встановлює її власник - місцева влада. Медичний заклад має розмістити цю інформацію на всіх ресурсах: на своєму сайті, в соцмережах і на інформаційних стендах в лікарні.
Оплата за платні послуги проводиться офіційно в касі або безготівково через термінал, а пацієнту повинні видати чек. Якщо з вас вимагали гроші за безоплатні послуги, на які у лікарні був договір з НСЗУ, подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ.