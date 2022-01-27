У Кремлі відреагували на відповідь США щодо гарантій безпеки

Зміст відповіді США щодо гарантій безпеки дозволяє розраховувати на серйозну розмову, але з другорядних тем. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Зміст документа - там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань", - сказав Лавров.

Крім того, він зауважив, що США не відповіли на "головне питання" , а саме – не заявили про відмову від розширення НАТО на схід.

"З головного питання у цьому документі позитивної реакції немає. Головним питанням є наша чітка позиція щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Російської Федерації", - зазначив міністр.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США свідомо ігнорують принцип неподільності безпеки, коли спокійне існування однієї держави не може досягатися шляхом створення загрози для іншої.

"Показово, що зараз, коли на наші пропозиції домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії в Євроатлантиці реагують західні колеги, вони завжди закликають виконувати узгоджені принципи щодо архітектури безпеки в Євроатлантиці. Тут же кажуть: це означає, що НАТО має право розширюватися, ніхто не має права заборонити натовцям розглядати звернення будь-якої іншої країни", - зазначив Лавров.

Міністр додав, що Москва має намір і надалі наголошувати на роз'ясненні "цибульної позиції Вашингтона" з приводу експансії Північноатлантичного альянсу.

"Якщо про 1990-і роки нам пояснювали відсутністю письмових зобов'язань про нерозширення НАТО. Тепер ці письмові зобов'язання у нас є. Вони були підтверджені в рамках ОБСЄ не раз, у тому числі на найвищому рівні", - сказав він.

Крім того, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також прокоментував відповідь США щодо гарантій безпеки.

Він заявив, що "міркування та стурбованості" не були враховані.

"Дивіться, ви ж учора чули заяву і державного секретаря, і пана Столтенберга, де вони абсолютно однозначно сказали про неприйняття основних занепокоєнь, які були викладені РФ. На підставі цього приводів, звичайно, не так багато, але очевидно одне – я по- як і раніше, утримався б від будь-яких концептуальних оцінок", – заявив Пєсков.

Пєсков також розповів, що президент Росії Володимир Путін особисто прочитав відповідь США щодо гарантій безпеки.