В Україні прогнозують до 70 тисяч хворих на COVID-19 за добу

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Верховній Раді заявив, що в Україні наступні кілька тижнів буде понад 60−70 тисяч хворих на коронавірус на добу, повідомляє Новое время.

"Наступні два-три тижні ми матимемо понад 60-70 тисяч хворих на добу" , - сказав Радуцький.

За словами нардепа, Омікрон у вакцинованих людей не викликає тяжких ускладнень, але більш вразливі до цього штаму діти.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 32 393 людей — це найвищий показник з початку пандемії. Зафіксовано 154 летальні випадки, 5237 пацієнтів одужали.

Минулого тижня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах коронавірусу, найгірша ситуація — у західних областях. Тоді ж кількість інфікованих за добу знову почала перевищувати 20 тисяч, цей показник відповідає ситуації кінця листопада.