"Фантомні" патрулі розпізнають не всі номерні знаки

Патрульні "фантоми" з 25 січня почали фіксувати порушення швидкісного режиму, але виявилось, що системі, які встановлені у машинах поліціянтів мають певні обмеження. Воні не спроможні розпізнавати деякі номерні знаки, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Виявилося, що "літерні номери типу імен "САША", "МАША" відмінно фіксуються та отримують штрафи. Поки не розв'язане питання щодо автомобілів дипломатів, номерів військових авто та низки інших спецавтомобілів. Найбільша проблема – це "автодвійники" та машини, зареєстровані до 2011 року. Бувають неточності у реєстраційних даних. Але ми працюємо у цьому напрямку".

Нагадаємо, що з 25 січня на дорогах Києва працюють так звані "фантоми" – спеціальні поліційні автомобілі без розпізнавальних знаків, обладнані системою фіксації порушень ПДР. В першу чергу, патрулі відстежуватимуть порушення швидкісного режиму. За першу добу роботи 4 "фантомів" було виписано 990 адмін постанов про перевищення швидкості.

На відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлені в місяцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання "фантомів" – раптово фіксувати перевищення швидкості водіями.

"У 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів-"фантомів", а у 2023 ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер Truecam, – розповідає Антон Геращенко. – На додачу до стаціонарних камер контролю швидкості, та "фантомів" зараз розробляється законопроєкт про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей. Таким чином водій буде знати, що не можна перевищувати швидкісний режим на цьому відрізку і наражати на небезпеку себе та інших учасників руху".