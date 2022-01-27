Школи та дитсадки Києва не закриють на карантин

У Київській міській адміністрації ухвалили рішення не закривати столичні школи та дитсадки на карантин. Про це, посилаючись на заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що рішення щодо роботи навчальних закладів приймають керівники, залежно від рівня захворюваності у закладі.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", – пише прес-служба.

Повідомляється, що міська влада дозволяє керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів чи всього навчального закладу.