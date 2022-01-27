Школи та дитсадки Києва не закриють на карантин
У Київській міській адміністрації ухвалили рішення не закривати столичні школи та дитсадки на карантин. Про це, посилаючись на заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що рішення щодо роботи навчальних закладів приймають керівники, залежно від рівня захворюваності у закладі.
"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", – пише прес-служба.
Повідомляється, що міська влада дозволяє керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів чи всього навчального закладу.
"Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей та педагогів хворіє мало", – пояснюють у КМДА.