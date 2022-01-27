Мер прифронтового Маріуполя заявив, що не бачить ознак ескалації

Мер прифронтового Маріуполя заявив, що не бачить ознак ескалації
Фото: mariupolrada.gov.ua

Мер прифронтового Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтерв'ю Financial Times, що не бачить ознак ескалації, передає﻿ "Политика страны".

Мер Маріуполя сказав, що не розуміє стурбованості міжнародної спільноти.

"Війна розігрується на телебаченні і в соціальних мережах. Але я справді не думаю, що існує ризик такої війни", - сказав він.

Бойченко дорікнув Заходу за нагнітання ситуації.

"Немає жодних ознак підвищеної активності наших східних друзів [Росії]. Я думаю, що наші друзі-політики [на заході] нагнітають ситуацію. Це частина переговорів і всі хочуть пограти м'язами", - додав він.

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