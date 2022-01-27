Мер прифронтового Маріуполя заявив, що не бачить ознак ескалації
Мер прифронтового Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтерв'ю Financial Times, що не бачить ознак ескалації, передає "Политика страны".
Мер Маріуполя сказав, що не розуміє стурбованості міжнародної спільноти.
"Війна розігрується на телебаченні і в соціальних мережах. Але я справді не думаю, що існує ризик такої війни", - сказав він.
Бойченко дорікнув Заходу за нагнітання ситуації.
"Немає жодних ознак підвищеної активності наших східних друзів [Росії]. Я думаю, що наші друзі-політики [на заході] нагнітають ситуацію. Це частина переговорів і всі хочуть пограти м'язами", - додав він.