Мер прифронтового Маріуполя заявив, що не бачить ознак ескалації

Мер прифронтового Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтерв'ю Financial Times, що не бачить ознак ескалації, передає﻿ "Политика страны".

Мер Маріуполя сказав, що не розуміє стурбованості міжнародної спільноти.

"Війна розігрується на телебаченні і в соціальних мережах. Але я справді не думаю, що існує ризик такої війни" , - сказав він.

Бойченко дорікнув Заходу за нагнітання ситуації.