Помер зірка серіалу "Мелроуз Плейс"

Ще одна зірка кіно згасла назавжди у цьому році. Стало відомо про смерть Моргана Стівенса – зірки серіалу 90-х "Мелроуз Плейс", повідомляє Сьогодні.

Сусід був стурбований тим, що актор не з'являвся на вулиці уже декілька днів! Тож він зателефонував до поліції, і ті, зайшовши до будинку, знайшли чоловіка мертвим на кухні. За попередніми даними, Морган Стівенс помер природною смертю.

Морган Стівенс помер природною смертю. / Фото: Скріншот з YouTube

За своє життя Морган зіграв у багатьох американських телесеріалах. Одним з найяскравіших його персонажів був Нік Даймонд у популярному "Район Мелроуз" ("Мелроуз Плейс"). Також він з'являвся у проєктах "Волтони", "Слава", "Вона написала вбивство" та "Вокер, техаський рейнджер". Останньою роботою актора стала роль у шоу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи".