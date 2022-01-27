Під Радою проходить чергова акція ФОП
Під будівлею Верховної Ради триває чергова акція протесту ФОП. Проте сьогодні кількість протестувальників значно менша, ніж днями раніше.
Про це повідомляє Telegram-канал "Вести".
Сьогодні під ВР протестує близько 50 підприємців. Для порівняння – учора під Радою зібралося кілька сотень ФОП, а у вівторок, як заявляють самі члени руху, – протестувальників було близько 50 тисяч.
"Загалом припинення епопеї підприємців можна пояснити анонсованою вчора відстрочкою на встановлення РРО та "знижкою" на штрафи. Очевидно, що парламент більше не піде на податковий компроміс", - пише Телеграм-канал.