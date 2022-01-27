Під Радою проходить чергова акція ФОП

Під будівлею Верховної Ради триває чергова акція протесту ФОП. Проте сьогодні кількість протестувальників значно менша, ніж днями раніше.

Про це повідомляє Telegram-канал﻿ "Вести".



Сьогодні під ВР протестує близько 50 підприємців. Для порівняння – учора під Радою зібралося кілька сотень ФОП, а у вівторок, як заявляють самі члени руху, – протестувальників було близько 50 тисяч.