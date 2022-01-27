Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер до вже чинних причин падіння гривні (зростання геополітичної напруженості та викликана цим втеча іноземних інвесторів, а також зростання негативних тенденцій в Україні) додалася ще одна.

Напередодні Держказначейство здійснило виплату компенсації ПДВ експортерам у розмірі 6,5 млрд гривень; і так невелика кількість продавців валюти сьогодні зменшилася в кілька разів, а частина отриманої ними гривні була спрямована на міжбанк для купівлі доларів. В результаті безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку подолав рівень 29 гривень.

Національний банк не припиняє щоденних інтервенцій із продажу валюти; лише за три дні (з понеділка по середу) було продано понад 600 млн доларів. Але результату немає: котирування іноземних валют продовжують зростати.

На готівковому ринку долар сьогодні подолав позначку 29 гривень та до 13:00 піднявся до 29,10 гривень на продажі. Ще вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,92-28,95 гривні, але до обіду ситуація різко змінилася. Факт, що на міжбанку не змогли утримати долар на позначці 29 гривень, налякав багатьох. На обрії «замаячили» 30 гривень за долар. Олії у вогонь додав коментар нещодавно призначеного директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна, який заявив, що «гривня коливається у досить вузькому діапазоні від 22 до 30» . Таким чином у Нацбанку вже морально готові до курсу 30 гривень за долар і не бачать у цьому нічого страшного.

Євро на FOREX продовжує стрімке падіння, яке розпочалося вчора ввечері після коментарів голови ФРС США Джерома Пауелла. Виступаючи на прес-конференції після закінчення засідання FOMC, на якому облікова ставка була залишена без змін, він припустився масштабнішого і швидшого, ніж очікувалося, підвищення процентних ставок. Ринок миттєво відреагував зростанням долара проти решти валют, яке ми спостерігаємо зараз. Євро вже опустився до 1,1155 долара, нижче за мінімум 2021 року, і падіння не припиняється. Готівковий євро в Україні, що роздирається двома різноспрямованими векторами – зростанням долара до гривні та падінням на FOREX – сьогодні торгується в діапазоні 32,62-32,68 гривень, але за найменшої зупинки падіння у світі може продовжити дорожчати до гривні.

Після вчорашнього обвалу до 80,40 за долар рубль сьогодні різко зміцнився після повідомлення з Білорусі, що підрозділи армії РФ після навчань покинуть країну. Іноземні інвестори розглянули у цій новині натяк на можливу деескалацію напруженості. Рубль виріс до 78,40 за долар і торгується у широкому діапазоні 78,40-78,90. Готівковому рублю все дарма: цінники, схоже, просто ніхто не переписує, тому вже другий тиждень у Києві його продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.

Різко виріс у ціні польський злотий: сьогодні його продають за 7,15-7,20 гривень. Хоча, кажуть, якщо пошукати, можна знайти і 7,10.