Реакція США на пропозиції РФ зміцнює безпеку в ЄС – Борель

Відповідь США на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки забезпечує міцну основу для зміцнення стабільності в Європі. Таку заяву зробив на своїй сторінці у Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє ТАСС.

"Відповідь НАТО на пропозиції Росії наголошує на серйозності та відповідальності, з якою розглядається поточна ситуація. Реакція США забезпечує міцну основу для зміцнення безпеки та стабільності в Європі. Шлях для переговорів з нашого боку відкритий" , - написав Боррель.