Визначились імена фіналісток жіночого турніру Australian Open
У четвер, 27 січня, відбулися півфінальні матчі в рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2022, повідомляє УНІАН.
Першою у фінал престижного турніру пробилася перша ракетка світу Ешлі Барті. Австралійка впевнено розібралася з американкою Медісон Кіз (№51 WTA).
У другому півфінальному поєдинку представниця Польщі Іга Свентек (№9 WTA) у двох сетах програла американці Даніель Коллінс (№30 WTA).
Australian Open. Півфінал
Ешлі Барті (Австралія) – Медісон Кіз (США) – 6:1, 6:3
Даніель Коллінс (США) – Іга Свентек (Польща) – 6:4, 6:1
Таким чином, у фіналі Australian Open-2022 зіграють австралійка Ешлі Барті і американка Даніель Коллінс.
Додамо, що на рахунку Барті вже є дві перемоги на турнірах серії Grand Slam - Roland Garros-2019 і Wimbledon-2021, а для Коллінз це перший вихід у фінал турніру серії Grand Slam.
Фінальний поєдинок запланований на 29 січня.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн. Переможниця фіналу отримає $2,875 млн, фіналістка - $1,575.