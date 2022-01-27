Спалах COVID-19 у ВР: нардепи затвердили новий графік роботи
Верховна Рада України ухвалила зміну календарного плану, і тепер вирушає на канікули до 14 лютого. Про це повідомляють "Вести".
Принаймні, пленарні засідання поки що припиняються. Занадто багато депутатів хворіє на підтверджений коронавірус, через що було прийнято рішення доопрацювати сьогоднішній день, і наступні 2 тижні провести за роботою в комітетах.
Так звучить офіційна підстава зміни плану роботи парламенту, але є в цьому інша цікава деталь. Радники глав держав-учасниць Нормандського формату домовилися знову зустрітися у Берліні за 2 тижні – українська сторона попросила час подумати.
У ці 2 тижні мали відбутися голосування Верховної Ради щодо деяких політичних частин Мінських угод, які є фундаментом усіх зустрічей у форматі Н4.
Тепер навіть теоретично нічого Рада прийняти не зможе.