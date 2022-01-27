Спалах COVID-19 у ВР: нардепи затвердили новий графік роботи

Верховна Рада України ухвалила зміну календарного плану, і тепер вирушає на канікули до 14 лютого. Про це повідомляють "Вести"﻿.

Принаймні, пленарні засідання поки що припиняються. Занадто багато депутатів хворіє на підтверджений коронавірус, через що було прийнято рішення доопрацювати сьогоднішній день, і наступні 2 тижні провести за роботою в комітетах.

Так звучить офіційна підстава зміни плану роботи парламенту, але є в цьому інша цікава деталь. Радники глав держав-учасниць Нормандського формату домовилися знову зустрітися у Берліні за 2 тижні – українська сторона попросила час подумати.

У ці 2 тижні мали відбутися голосування Верховної Ради щодо деяких політичних частин Мінських угод, які є фундаментом усіх зустрічей у форматі Н4.

Тепер навіть теоретично нічого Рада прийняти не зможе.