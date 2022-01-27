FIAT тестує новий компактний кросовер

Італійський FIAT проводить тести компактного кросовера В-класу, який максимально уніфікується з іншими моделями концерну. Новинка буде побудована на глобальній платформі CMP, яка вже використовується на DS3 Crossback, Opel Mokka та Peugeot 2008, повідомляє Обозреватель.

Об'єднання двох автомобільних гігантів рік тому в концерн Stellantis мало призвести до істотного скорочення витрат на розробку та виробництво нових моделей. Особливо це було важливо для FIAT, продуктове портфоліо якого відчуває нестачу моделей. Судячи з ілюстрацій, отриманих фотошпигунами, незабаром у бренду FIAT з'явиться компактний кросовер, який стане результатом бейдж-інжинірингу наявний моделей, що випускаються під іншими брендами концерну.

FIAT тестує компактний кросовер В-класу, який використовуватиме платформу БМР. Джерело: Carscoops

Новинка буде побудована на платформі CMP, але отримає свій дизайн кузова, виконаний у стилістиці сучасних моделей італійського бренду. Покупцям буде запропоновано високоефективні гібридні мотори, а також повністю електричний силовий агрегат. Дебют нового компактного кросовера FIAT заплановано на 2023 рік.

Покупцям буде запропоновано високоефективні гібридні мотори, а також повністю електричний силовий агрегат. Джерело: Carscoops

Нагадаємо, що італійський автовиробник планує поетапно відмовитися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в період до 2030 року. Про це розповів генеральний директор Fiat та директор з маркетингу Stellantis Олівер Франсуа.