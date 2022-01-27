У Кремлі позитивно оцінили зустріч "нормандської четвірки"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков позитивно оцінює підсумки зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, повідомляє ТАСС.

"Ніхто, власне, не очікував, та й не міг очікувати якихось проривних розуміння або дій [від минулої зустрічі]", – визнав представник Кремля у розмові з журналістами у четвер.

Проте, на його думку, "дуже непогано, що учасники намагаються якось привести до єдиного знаменника своє розуміння того, що написано в тексті мінського комплексу заходів" .

Хоча, за його словами, "формулювання цього тексту не хитромудрі, вони гранично конкретні, зрозумілі й формулювалися так, щоб не допускати подвійного прочитання" .

"Звичайно, ще належить проаналізувати, яким чином ми дійшли ситуації, коли кілька сторін – учасників мінського [переговорного] процесу мають різне розуміння гранично зрозумілих та чітких формулювань", – додав представник Кремля.