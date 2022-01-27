"Динамо" зіграло внічию з "Буде-Глімтом" на зборах в Іспанії

У четвер, 27 січня, київське "Динамо" зіграло свій четвертий поєдинок в нинішньому році, повідомляє УНІАН.

Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.

Останнім суперником столичного клубу в Іспанії став норвезький "Буде-Глімт".

Рахунок у грі відкрили кияни. На 20-й хвилині зустрічі відзначився бразильський півзахисник Вітіньо. У кінцівці першої половини поєдинку норвезький колектив зусиллями Боніфаце зрівняв рахунок у матчі.

"Динамо" Київ - "Буде-Глімт" - 1:1

Голи: Вітіньо (20) – Боніфаце (38)

"Динамо"(1-й тайм): Бущан, Вівчаренко, Сирота, Боль, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньо

"Динамо"(2-й тайм): Нещерет, Кендзьора, Тимчик, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко( Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш

"Буде-Глімт": Смітс, Сампстед, Мое, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Боніфаце, Пеллегріно

Відео голу Вітіньо:

Повний матч:

Нагадавши, "Буде-Глімт" був суперником луганської "Зорі" у груповому раунді Ліги конференцій УЄФА. Луганчани не змогли обіграти норвежців жодного разу, зігравши внічию на своєму полі з рахунком 1:1 і програвши на виїзді 1:3. У підсумку "Буде-Глімт" посів друге місце в групі і вийшов в плей-офф турніру, а "Зоря" посіла третє місце і припинила свої виступи на міжнародній арені.

Раніше в рамках іспанського збору підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0).

Динамо Київ: результати в сезоні