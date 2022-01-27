Плюсова температура та опади: прогноз погоди на 28 січня

Найближчої доби майже в усіх областях України очікується хмарна погода﻿ та мокрий сніг.

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У п'ятницю, 28 січня, на півночі країни температура повітря впродовж дня коливатиметься від -1°C до +2°C, а вночі становитиме від -5°C до +3°C. Найпрохолодніше буде в Харкові – вночі температура опуститься до -9°C. На сході стовпчики термометрів вночі опустяться до -7°C, а вдень будуть коливатись у межах від -1°C до +2°C. У центральній та південній частині України температура повітря становитиме від -1°C до +3°C вдень та від -1°C до -3°C вночі. У Криму вдень буде найтепліше, там очікується від +3°C до +5°C, а вночі температура знизиться до -2...-4°C. У західних регіонах вдень і вночі температура коливатиметься від -1°C до +2°C.

Майже у всіх областях прогнозується сніг чи мокрий сніг. Вночі в Луганській та Одеській областях без опадів. У центральних, східних та південних областях очікується вітер близько 11-25 км/год. У західних регіонах буде більш вітряно – близько 22-30 км/год, у Криму прогнозують вітер 18-31 км/год.

У столиці України, Києві﻿, впродовж доби очікується температура від 0°C до +2°C. Вітер 18-24 км/год і мокрий сніг.