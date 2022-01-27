Данія перша серед країн ЄС знімає карантинні обмеження

Уряд Данії заявив про зняття практично всіх карантинних обмежень, всупереч тому, що кількість заражених новим штамом "Омікрон" у Європі зростає, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Уточнюється, що нові правила почнуть діяти від 1 лютого 2022 року.

"Ми прощаємося з обмеженнями та ласкаво просимо в життя, яке ми його знали до коронавірусу" , — заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен під час пресконференції в середу.

Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри хвилю поширення штаму "Омікрон".

За словами прем'єр-міністра, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю".

"Це дало нам надійний захист від інфекції. Ось чому уряд вирішив, що коронавірус більше не слід вважати небезпечним захворюванням для суспільства" , - розповіла вона.

Це де-факто означає скасовування всіх внутрішніх обмежень, включаючи використання перепусток для вакцинації, обов'язкове носіння масок, раннє закриття барів і ресторанів.

Втім, у Данії все ж таки мають намір зберегти деякі прикордонні заходи ще на чотири тижні, включаючи тести та/або карантин залежно від статусу імунітету мандрівників. Про те, які правила карантину все ж таки діятимуть, в уряді поки що не уточнили.