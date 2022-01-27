Нардепи засекретили методи нацопору та закупівлі для нього

На засіданні у четвер, 27 січня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №6302, який вносить зміни до закону про національний спротив, повідомляє Страна UA.

Голоси "за" віддали 266 нардепів.

Документ передбачає повну секретність для форм, методів та засобів для виконання завдань у рамках руху опору та передбачає гриф секретності для всіх закупівель, що стосуються руху національного опору.

Також законопроєкт передбачає виплату держдопомоги для резервістів, покликаних на військову службу в особливий період. Їм виплачуватиметься, крім щомісячного забезпечення, додаткова фінансова допомога у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року, коли було здійснено заклик.

Як повідомив у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, під час голосування за законопроєкт №6302 у системі голосування "Рада" не працювала ціла низка. Через це була оголошена перерва.