Стали відомі імена жертв "дніпровського стрільця"

Національна гвардія України назвала імена загиблих військовослужбовців та цивільної жінки внаслідок стрілянини у Дніпрі, повідомляє Ділова столиця.

За даними пресслужби Нацгвардії, загинули старший лейтенант Олександр Буганов, молодший сержант Олександр Драган, старший солдат Артем Левковський, солдат Леонід Черник та контролер КПП Віра Лебединець.

Також повідомляється, що для п'ятьох поранених у Дніпрі співробітники Нацгвардії та Нацполіції здають кров. На обласну станцію переливання крові прибуло понад 40 людей.

Відомо, що серед постраждалих двоє перебувають у тяжкому стані. Особливу тривогу у медиків викликає 22-річна Жанна, в яку тричі вистрілили. У неї дуже тяжке поранення черевної порожнини – кулі зачепили кишківник, печінку та хребет.