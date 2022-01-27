Вартість нафти оновила семирічний максимум до $91.

Нафта марки Brent досягла нового семирічного максимуму, подорожчавши майже до $91 за барель, на тлі заяви Федрезерву США про плани незабаром підняти відсоткові ставки для придушення інфляції, повідомляє Новое время.

Згідно з матеріалами Bloomberg, ф'ючерси на Brent подорожчали майже на долар, а ф'ючерси West Texas Intermediate також зросли до найвищого рівня з 2014 року.

Зазначається, що у Федрезерві схвалили підвищення відсоткових ставок у березні. Зростання цін на нафту наближається, оскільки світова економіка бореться із нестримною інфляцією.

Як пише видання, трейдери також побоюються, що російська армія може розпочати вторгнення в Україну. Поки в Москві заперечують подібні плани, Citigroup заявили, що зростання волатильності сирої нафти є ознакою того, що ринок розраховує на підвищену премію за політичний ризик. Потенційно – не менше $5 за барель.

Ціни на нафту почали зростати на початку 2022 року на тлі відновлення споживання енергії після руйнівного впливу пандемії коронавірусу. Запаси у деяких ключових центрах на початку року скорочувалися.