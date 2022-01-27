Рубль виріс на заяві МЗС РФ
Долар та євро помітно посилили темпи падіння на Московській біржі в четвер вдень, рубль активно зростає в обох парах на заявах російського МЗС про неприйнятність воєнних дій між РФ та Україною, повідомляє Интерфакс.
Курс долара становив 78,05 руб. о 14:55, що на 83 копійки нижче, ніж незадовго до появи новин про заяву МЗС. Євро коштував 87,08 руб., він подешевшав на 94 копійки на цей момент.
Як зазначають експерти "Інтерфакс-ЦЕА", рубль сильно прискорив темпи зростання до долара та євро вдень у четвер після того, як МЗС РФ зробив кілька важливих заяв щодо поточної зовнішньополітичної ситуації, і насамперед про неприйнятність воєнних дій між РФ та Україною.
За словами заступника директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексія Зайцева,
"ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається ". Він наголосив, що
"ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами". Він також висловив сподівання, що на майбутній зустрічі в нормандському форматі через два тижні в Берліні вдасться знайти розв'язки проблем, що накопичилися, в українському врегулюванні і просунутися вперед.