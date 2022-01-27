Рубль виріс на заяві МЗС РФ

Долар та євро помітно посилили темпи падіння на Московській біржі в четвер вдень, рубль активно зростає в обох парах на заявах російського МЗС про неприйнятність воєнних дій між РФ та Україною, повідомляє Интерфакс.

Курс долара становив 78,05 руб. о 14:55, що на 83 копійки нижче, ніж незадовго до появи новин про заяву МЗС. Євро коштував 87,08 руб., він подешевшав на 94 копійки на цей момент.

Як зазначають експерти "Інтерфакс-ЦЕА", рубль сильно прискорив темпи зростання до долара та євро вдень у четвер після того, як МЗС РФ зробив кілька важливих заяв щодо поточної зовнішньополітичної ситуації, і насамперед про неприйнятність воєнних дій між РФ та Україною.