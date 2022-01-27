Окружна дорога навколо Києва: результати конкурсу Укравтодору

Наприкінці 2021 року розпочався конкурсний відбір підрядника, який збудує першу ділянку обхідної дороги, повідомляє 24 Канал.

Відбір виконавця робіт проходить в три етапи. На перший етап – вираження зацікавленості – подалося 5 компаній, 3 з яких пройшли на наступний етап: подання кваліфікаційних пропозицій. Він триватиме до 1 лютого.

На третьому етапі учасники пройдуть оцінку комерційних пропозицій. Після цього з переможцем буде підписано договір та розпочато будівництво.

Всі три компанії є лідерами дорожнього ринку та мають досвід втілення складних та масштабних інфраструктурних проектів:

ТОВ "Автомагістраль - Південь"

Bechtel Overseas Corporation

ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

Яку дорогу будуємо?

Перша ділянки Київської обхідної дороги – відрізок від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде дорога категорії Іа, протяжністю 18,050 км, з 9 штучними спорудами (мостами, шляхопроводами та естакадами).

Новозбудована об'їзна дорога об’єднає усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через місто. Вона складатиметься з 7 ділянок та великим мостовим переходом південніше Києва.

Її будівництво дозволить розв’язати транспортні проблеми столиці та покращити міжнародне автомобільне сполучення.