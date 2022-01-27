Збиття Іл-76 під Луганськом: Плотницькому дали довічне

Дніпровський апеляційний суд підтвердив довічний вирок для колишнього ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького та ватажків угруповань «Заря» і «Вітязь» Андрія Патрушева та Олексія Гурєєва, повідомляє Новое время.

За даними пресслужби Офісу генерального прокурора. Суддя залишив без змін рішення суду першої інстанції, який визнав Плотницького, Патрушева та Гурєєва винними у знищенні 14 червня 2014 року українського військово-транспортного Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту Луганська (ч. 3 ст. 258 КК України — теракт).

Слідством було доведено, що саме вони керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, з якого було випущено ракету, що збила літак.

Таким чином ватажки терористів намагалися блокувати сили АТО, щоб не допустити звільнення територій, захоплених окупаційними силами РФ, до складу яких входила прокремлівська терористична організація «ЛНР».

Внаслідок знищення Іл-76 загинули 49 українських військовослужбовців.

У березні 2021 року Червоногвардійський суд Дніпра засудив Плотницького, Патрушева та Гурєєва до довічного ув’язнення. У свою чергу, захисники терористів спробували це рішення опротестувати. Зараз же вирок набув чинності нарешті.