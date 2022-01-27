Олена Кравець розповіла, що їй допомагає молодо виглядати

За словами акторки, вона "ніколи не робила, не робить і не збирається робити жодних уколів краси", повідомляє Корреспондент.

Зірка "Студії Квартал 95" Олена Кравець розповіла в Instagram-stories, як їй вдається зберігати молодий вигляд своєї шкіри.

За словами актриси, вона приділяє багато часу для догляду за шкірою та тілом.

"Я ходжу на масажі та всілякі остеопатичні естетичні процедури, - вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. У мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий серйозний загалом спорт", - розповіла Кравець.

Крім того, вона наголосила, що не робить і не збирається робити жодних уколів краси.

"Через те, що я поки не можу робити ніяких там ін'єкцій та усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже люблю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, аби виглядати добре на свій вік", - додала зірка.

instagram.com/lennykravets