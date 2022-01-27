Росія продовжить дипломатичний шлях - Кулеба

Росія принаймні найближчі два тижні, до наступної зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки», найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху, повідомляє Укрiнформ.

Про це сказав журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту в Копенгаген.

"Хороша новина: радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що принаймні найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху" , - зазначив міністр.

Кулеба також зауважив, що Україна готова рухатися шляхом імплементації Мінських домовленостей, нагадавши, що вони починаються з безпеки.