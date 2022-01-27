Розрив відносин може серйозно нашкодити здоров'ю чоловіків

Нове дослідження підтверджує, що чоловіки, які втрачають стосунки, мають підвищений ризик психічних захворювань, включаючи тривогу, депресію та самогубство, повідомляє 24 Канал.

Нове дослідження психічного здоров'я чоловіків

Більшість чоловіків відчували появу або погіршення симптомів психічного захворювання під час важких стосунків або після розриву стосунків. Розлучення вчетверо збільшує ризик самогубства чоловіків, важкі стосунки, а також розлука сприяють проблемам із психічним здоров’ям.

Команда дослідників опитала 47 чоловіків про їхній досвід розриву інтимних партнерських відносин. Виявилось, що, зіткнувшись із конфліктом у своїх стосунках, чоловіки, як правило, применшували проблеми, викликаючи ще більше руйнування відносин.

Маскулінність псує стосунки

За словами науковців, стереотипна маскулінність відіграє певну роль у тому, як чоловіки реагують на розрив стосунків. Наприклад, невпевненість чоловіків у тому, як сформулювати та вирішувати проблеми в контексті стосунків, призвела до того, що багато з них ізолювалися, а не зверталися за допомогою.

Дослідження також показало, що чоловіки, які страждали після розставання, зловживали деякими речовинами, включаючи алкоголь, щоб впоратися із гнівом, жалем, смутком, соромом і провиною. Це на додаток призводило до зменшення доступу до дітей, фінансових проблем та втрати соціальних зв’язків.

Позитивний вплив розриву стосунків

Позитивним впливом було те, що після розриву стосунків деякі чоловіки залучали різноманітні ресурси для задоволення своїх потреб у психічному здоров’ї.

Зусилля щодо пошуку допомоги серед цих чоловіків були різноманітними і включали фізичні вправи, читання та догляд за собою, у той час, як інші чоловіки використовували існуючі соціальні зв'язки або розширювали свої зусилля, щоб зв'язатися з групами підтримки або відвідувати терапію.