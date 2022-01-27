Зеленський оцінив "нормандські" переговори у Парижі

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі політичних радників лідерів нормандської четвірки, що відбулася напередодні у Парижі. Україну на ній представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Корреспондент.

В ОП зазначили, що переговори тривали понад вісім годин, були змістовними та дозволяють визначити можливість досягнення рішень, необхідних для миру. Також відзначається конструктивний характер зустрічі та намір продовжити переговори за два тижні у Берліні.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогоднішній день - це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантованим, надійним, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки" , - сказав Зеленський.

Зазначається, що під час зустрічі було детально обговорено існуючі розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не повинно залежати від будь-яких розбіжностей у трактуванні.