Командувач Нацгвардії пішов у відставку

Командувач Нацгвардії Укр﻿аїни Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі. Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Корреспондент.

"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії" , - сказав Балан.

Балан додав, що усунув від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, які залучені до охорони Південмашу, щоб вони не могли впливати на розслідування. У свою чергу, стрільцю - нацгвардійцю Артему Рябчуку вже повідомили про підозру і призначили експертизу, заявили на брифінгу ДБР. Рябчуку повідомили про підозру за статтями:

115 (навмисне вбивство);

408 (дезертирство)

410 (викрадення, присвоєння, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Правоохоронці також проведуть слідчі дії, щоб встановити, чи був злочинець в алкогольному або наркотичному сп'янінні.