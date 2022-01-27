Командувач Нацгвардії пішов у відставку
Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі. Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі, повідомляє Корреспондент.
"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав Балан.
Балан додав, що усунув від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, які залучені до охорони Південмашу, щоб вони не могли впливати на розслідування. У свою чергу, стрільцю - нацгвардійцю Артему Рябчуку вже повідомили про підозру і призначили експертизу, заявили на брифінгу ДБР. Рябчуку повідомили про підозру за статтями:
- 115 (навмисне вбивство);
- 408 (дезертирство)
- 410 (викрадення, присвоєння, вимагання військовим зброї та боєприпасів).
Правоохоронці також проведуть слідчі дії, щоб встановити, чи був злочинець в алкогольному або наркотичному сп'янінні.
"У найкоротші терміни призначать експертизу щодо його психічного стану", - додали на брифінгу.