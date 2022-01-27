Китай висловив свою позицію щодо України

Глава МЗС Китаю Ван І пров﻿﻿ів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши ситуацію навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Мінські угоди, схвалені Рад ﻿ ою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, що відповідають напряму та духу цих угод" , – цитує Синьхуа слова очільника китайського МЗС.

Глава МЗС КНР закликав усі сторони зберігати спокій і не робити нічого, що могло б стимулювати напруженість чи роздмухати кризу.

Ван І підкреслив, що безпека однієї країни не може бути досягнута через шкоду безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням або навіть розширенням військових блоків.

За його словами, у 21 столітті всі сторони мають повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а "законні занепокоєння Росії з безпеки мають бути сприйняті серйозно та враховані".