У РФ заявили про негативний фон для переговорів з НАТО

Слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про можливість посилення присутності НАТО на східному фланзі створюють негативний фон для переговорів щодо гарантій безпеки. Про це заявив на брифінгу у четвер заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, повідомляє ТАСС.

"Подібні заяви генерального секретаря НАТО створюють несприятливий фон для діалогу з гарантій безпеки. Вони підтверджують, що звичайною практикою альянсу стало посилювати переговорну позицію військовими потенціалами" , - сказав він.

За оцінкою представника МЗС, НАТО пояснює свої дії щодо посилення присутності у Східній Європі "істерикою про російську загрозу країнам альянсу". При цьому, зазначив Зайцев, біля кордонів РФ регулярно літають літаки-розвідники альянсу, а сили НАТО відпрацьовують атаки на російські об'єкти.

"Стратегічна авіація НАТО відпрацьовує атаки на російські об'єкти та центри управління. Все військове планування НАТО підпорядковане тій же меті стримування Росії та досягнення переваги на всіх потенційних театрах воєнних дій та у всіх операційних середовищах" , - сказав він.

Зайцев наголосив, що Москва нікому не загрожує, проте альянс упродовж десятиліть продовжує зміцнювати свій східний фланг, активно освоюючи території нових держав – учасниць.