Chevrolet анонсував "ювілейну" версію Corvette

Американська компанія Chevrolet готується наступного року відзначити 70-річчя своєї культової моделі Corvette. До урочистостей буде випущено спеціальну лімітовану серію 70th Anniversary Edition.﻿, повідомляє Обозреватель.

Новинка буде доступна у двох варіантах – Corvette Stingray та Corvette Z06.

Для ювілейної серії буде запропоновано два варіанти металізованого забарвлення – білий перламутровий та сірий "під карбон". Також можна буде замовити контрастні декоративні смуги – сірі для білої машини та чорні для сірої. Також для версії 70th Anniversary Edition розробили спеціальні емблеми, якими прикрасять кузов і маточини коліс.

Для ювілейної серії буде запропоновано два варіанти металізованого забарвлення – білий перламутровий та сірий "під карбон". Джерело: Chevrolet

У салоні з'являться двоколірні шкіряні крісла GT2 або Competition Sport, червоний декоративний рядок для обробки інтер'єру, червоні ремені безпеки, а також замшеві вставки на сидіннях та кермі. Усі варіанти серії отримають червоні гальмівні супорти, комплект дорожніх сумок, а купе Stingray – червону кришку двигуна.

Крім того, всі екземпляри Corvette, випущені цього року, отримають пам'ятну плакетку 70th Аnniversary на центральній консолі та декоративну аплікацію на нижній частині заднього скла.

Перший екземпляр Corvette Z06 у виконанні 70th Anniversary Edition буде продано на аукціоні Barrett-Jackson 29 січня, а всі отримані кошти вирушать на благодійність.