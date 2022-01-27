Вітренко побачив прогалину у сертифікації "ПП-2"

Нафтогаз надасть німецькому регулятору аргументи, які свідчать, що у процесі сертифікації газопроводу Північний потік-2 є прогалина. Про це заявив голова НАК Юрій Вітренко, коли давав коментар на інформацію про створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині для реєстрації ПП-2, повідомляє Корреспондент.

"Незважаючи на те, що ПП-2 – це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, росіяни хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км з понад 1200 км. Втім, газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку із продовженням газопроводу ПП-1 вже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, щоб правила стосувалися всього газопроводу – від Усть-Луги у Росії до Лубміна у Німеччині" , – пише Вітренко у Facebook.

Він відзначив, що Газпром свою дочірню компанію Gas for Europe, яку було створено недавно, хоче зробити власником і оператором тільки німецької частини ПП-2, а це маніпуляція і неповага до європейського законодавства.

"Це прямо суперечить чітко вираженій політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо поширили правила Третього енергопакета на ПП-2. Це сталося у квітні 2019 року. Газпром намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакета ЄС до ПП-2, але спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили у наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу" , – нагадав голова Нафтогазу.

Вітренко висловив надію, що у Німеччині "не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і нехтувати європейськими нормами й законами".