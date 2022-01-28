Шевченко не тренуватиме збірну Польщі - СМI
Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко не тренуватиме національну збірну Польщі, повідомляє УНІАН.
Відомий журналіст Ігор Циганик у своєму Твіттері повідомив, що Андрій Шевченко припинив переговори з польським футбольним союзом. Як заявляє Циганик, причиною тому став чинний контракт з італійським "Дженоа", який український тренер не зміг розірвати.
"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Угоду з "Дженоа" не вдалося розірвати. Тепер поляки вибирають між своїми", - написав Ігор Циганик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченко погодився очолити збірну Польщі, але для цього йому потрібно було залагодити фінансові нюанси договору з "Дженоа".
Андрій Шевченко: результати роботи в "Дженоа"
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели у Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).
- 15 січня 2022 року "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка.