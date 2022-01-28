Шевченко не тренуватиме збірну Польщі - СМI

Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко не тренуватиме національну збірну Польщі, повідомляє УНІАН.

Відомий журналіст Ігор Циганик у своєму Твіттері повідомив, що Андрій Шевченко припинив переговори з польським футбольним союзом. Як заявляє Циганик, причиною тому став чинний контракт з італійським "Дженоа", який український тренер не зміг розірвати.

"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Угоду з "Дженоа" не вдалося розірвати. Тепер поляки вибирають між своїми" , - написав Ігор Циганик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченко погодився очолити збірну Польщі, але для цього йому потрібно було залагодити фінансові нюанси договору з "Дженоа".

Андрій Шевченко: результати роботи в "Дженоа"